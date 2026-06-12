Grifols Egypt eleva la seva inversió fins als 460 milions per arribar a 40 centres de donació de plasma

El complex industrial de GEPD a la Nova Capital processarà 3 milions de litres de plasma el 2029
EL CAIRE (EGIPTE), 12 (EUROPA PRESS)
Grifols Egypt for Plasma Derivatives (GEPD, joint venture de Grifols amb el Govern egipci) elevarà la inversió del projecte fins als 460 milions d'euros, amb els quals preveu augmentar a 40 el nombre de centres de donació de plasma al país fins al 2029, entre altres coses per augmentar la capacitat de recol·lecció fins als 3 milions de litres.
La companyia conjunta, participada un 51% per National Service Projects Organization (NSPO, en representació de l'Estat) i un 49% per Grifols, ja havia invertit 280 milions des de l'inici del projecte el 2020, buscant l'"autosuficiència plasmàtica" del país, que té avui 16 centres de donació i n'afegirà 4 fins a finals d'any, informen fonts de Grifols.
Aquesta inversió s'ha destinat en gran mesura al nou complex industrial de GEPD a la Nova Capital Administrativa (a l'est del Caire), amb capacitat per processar 1 milió de litres de plasma aquest any i amb la previsió d'arribar als 3 milions el 2029.
Ara el plasma es testa manualment a les instal·lacions de Grifols al complex 6 d'Octubre (en un laboratori amb capacitat de 7.500 mostres diàries que opera les 24 hores) i s'envia a Parets del Vallès (Barcelona) en contenidors marítims per processar-lo i extreure'n proteïnes i tornar-lo a Egipte com a producte acabat.
Grifols reforça la seva aposta pel projecte a Egipte amb el gran complex a la Nova Capital del país --amb una superfície de 105.000 m2-- i la nova inversió de més de 180 milions addicionals: l'objectiu és obtenir plasma local per atendre les necessitats de pacients del país, i podria aportar més de 100 milions d'ebitda a la companyia el 2026.
TOMÁS DAGÁ
El vicepresident del Consell de Grifols Egypt, Tomás Dagá, ha assegurat que els sistemes regionals, ben desenvolupats i recolzats en capacitat industrial, són "essencials per reduir dependències externes i contribuir a garantir de manera sostenible l'accés a medicaments derivats del plasma".
Ha explicat que per això Grifols Egypt ha aprovat la posada en marxa del nou pla de creixement, per al qual s'invertiran 180 milions addicionals del 2026 al 2029, amb la finalitat d'"accelerar el desenvolupament de les infraestructures industrials necessàries per consolidar l'autosuficiència d'Egipte" en medicaments derivats del plasma.
LABORATORI AUTOMATITZAT
Les instal·lacions de la Nova Capital, que tindran més de 1.000 treballadors, inclouen el primer laboratori automatitzat d'anàlisi de plasma de l'Orient Mitjà i Àfrica, que ja està instal·lat i en espera de la validació per començar-lo a fer servir, la qual cosa permetrà analitzar més de 5.600 mostres per torn, més del doble que actualment.
El complex, construït per Grifols Engineering, inaugurarà a l'octubre els edificis de la fase 1 del projecte, com el laboratori i un gran magatzem logístic de plasma totalment automatitzat, amb 1.000 palets de capacitat i treballarà fins als -30 graus.
Entre finals del 2027 i principis del 2028 entrarà en joc la planta de fraccionament, per separar les proteïnes contingudes en el plasma (que fins aleshores es continuarà fent a Parets del Vallès).
A partir del 2029, amb la intenció d'estar operatius completament el 2030 després de la validació, es preveu enllestir els espais de purificació i producte acabat, la qual cosa inclou control de qualitat i packaging, entre d'altres, per convertir les proteïnes en producte final.
Tots aquests edificis estan connectats per un passadís interior, la qual cosa facilita el transport del plasma entre ells, ja que les ampolles passen de 15 a 8 i a -30 graus de temperatura en els diferents processos, i a la superfície del complex també està contemplat l'espai per expandir la indústria quan calgui.
Un cop el laboratori estigui operatiu, el complex 6 d'Octubre es mantindrà per contingència i, amb tots els centres de donació i el nou complex industrial en marxa, es preveu que GEPD consolidi una plantilla d'unes 5.000 persones a Egipte.
EL PLASMA EGIPCI
La donació de plasma, format per un 92% d'aigua i un 8% de proteïnes i cadenes proteïques, no estava regulada a Egipte fins al 2020, quan Grifols va traslladar la regulació americana per implementar el projecte d'autosuficiència en els hemoderivats.
Així, els egipcis poden donar plasma als centres de Grifols Egypt un cop per setmana només si són donants recurrents (Grifols fa servir el seu plasma a partir de la tercera donació) i reben una compensació d'uns 14 dòlars, el "mateix preu independentment del volum de plasma donat", expliquen fonts de la companyia.
Des de l'inici del projecte, s'han entregat més d'1,6 milions de vials produïts amb plasma egipci en hospitals i centres de salut públics i s'han fet més de 120.000 revisions mèdiques mèdiques gratuïtes a donants.
EXPORTACIÓ DE PLASMA
Després de l'aprovació de l'Agència Europea del Medicament (EMA) el desembre del 2025 de tota la cadena de valor de Grifols Egypt al país, les medicines de plasma recollit al país es poden destinar a altres mercats quan les necessitats locals ja estan cobertes.
D'aquesta manera, el plasma egipci, un cop processat a Parets del Vallès, torna al país per cobrir la demanda interna, mentre que l'excedent proveeix Àfrica i l'Orient Mitjà i, en última instància, a Europa.
A més a més, Europa comença a indagar en l'autosuficiència en medicaments derivats del plasma: segons fonts de Grifols, "un país europeu ha mostrat interès" a implementar el seu propi programa d'autosuficiència.