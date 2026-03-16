Grifols duplicarà la seva línia de crèdit renovable fins als 2.000 milions de dòlars

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
Grifols duplicarà la seva línia de crèdit renovable (RCF) fins als aproximadament 2.000 milions de dòlars, després de rebre compromisos de finançament d'un sindicat de bancs internacionals.
Aquesta línia de crèdit més que duplicaria l'anterior, de 938 milions, i tindria un venciment de 6,5 anys, informa aquest dilluns en un comunicat.
La seva entrada en vigor està condicionada al fet que es completi el refinançament de l'actual préstec a llarg termini (Term Loan B, TLB), previst el 31 de maig.
El marge aplicable a la nova línia es reduiria de 300 a 200 punts bàsics, amb un potencial de reduir-se encara més, fins als 125, "subjecte al progrés de la companyia en els seus objectius de desapalancament".
La demanda per participar en la nova línia "va superar àmpliament la col·locació final, la qual cosa demostra el sòlid suport" de la banca internacional als avenços de la companyia en reducció de deute i millora del flux de caixa lliure.
UNA "VALIDACIÓ" DE L'ESTRATÈGIA
Els coordinadors conjunts seleccionats inclouen Bank of America, JPMorgan, Santander, DNB, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Helaba, UBS, ING i Nomura.
El CFO de Grifols, Rahul Srinivasan, ha constatat una millora significativa en la grandària i condicions de la línia, "una nova validació de l'estratègia diferencial de Grifols i del seu posicionament únic" en el sector.