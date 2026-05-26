Grifols dobla les places del seu programa d'FP Dual en l'últim any

L'empresa incorpora el 88% dels alumnes participants
BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -
Grifols ha multiplicat per dos les places del seu programa de formació professional (FP) dual respecte a l'any passat, amb fins a 46 estudiants, informa en un comunicat aquest dimarts.
El programa s'ha implantat a diferents àrees de la companyia, com Producció, Qualitat, Enginyeria, Manteniment, IT, Finances i R+D, i, en el curs 2024/2025, el 88% dels participants es van incorporar a la companyia.
Els estudiants sumen 1.000 hores a l'empresa, la qual cosa "permet un aprenentatge més profund i afavoreix la posterior incorporació de l'alumnat a la plantilla".
La companyia ha organitzat la jornada 'FP Dual. Compartint experiències', una trobada que ha reunit empreses, administracions i centres educatius amb l'objectiu de compartir casos d'èxit, enfortir la col·laboració i alinear la formació amb les necessitats reals de la indústria.
Durant la trobada s'han fet taules rodones per abordar els reptes d'aquest model educatiu i han intercanviat experiències.
ESTABILITZAR LA PLANTILLA
Grifols ha explicat que la seva aposta per l'FP Dual permet donar resposta a la necessitat d'abordar reptes com l'estabilització de la plantilla, l'alineació de la formació amb els requeriments dels llocs de feina o la recerca de talent jove.
Ha afegit que "col·labora estretament" amb els centres d'FP i la Conselleria d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, i que participa en espais d'intercanvi de bones pràctiques amb altres empreses.