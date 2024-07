Grifols crea un comitè per donar seguiment a l'OPA amb Brookfield i li permet accés a informació

MADRID, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El consell d'administració de Grifols ha acordat aquest divendres la creació d'un comitè, denominat 'comitè de la transacció', per donar seguiment a la possible OPA d'exclusió que durien a terme conjuntament els accionistes familiars i el fons Brookfield.

En un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la companyia catalana ha remarcat que en la reunió s'han abstingut de participar per potencial conflicte d'interès els quatre consellers relacionats amb els accionistes familiars de Grifols, és a dir, Raimon Grifols Roura, Victor Grifols Deu, Albert Grifols Mengi-Cros i Tomás Dagá Gelabert.

Grifols ha acordat donar accés al fons Brookfield a determinada informació sota acord de confidencialitat en el marc dels treballs dirigits a l'eventual presentació d'una oferta d'adquisició per les accions de la cotitzada en l'Ibex 35.

Així mateix, cal destacar que el 'comitè de transacció' ha quedat format per Iñigo Sánchez-Asiaín Mardones com a president, mentre que Montserrat Muñoz Abellana i Anne Catherine Berner exerciran com a vocals. També formaran part del mateix la secretària i sotssecretària del consell d'administració.

D'altra banda, de la reunió mantinguda aquest divendres també ha sortit la designació i contractació de la signatura d'advocats Latham & Watkins LLP com a assessors legals; el representant de la signatura formarà també parteix del comitè en la seva qualitat d'assessor legal.

Així mateix, s'ha acordat delegar en el comitè els treballs per a la contractació d'assessors financers en el context de la possible operació.

RENÚNCIA DE DUES CONSELLERES

Grifols ha comunicat que han renunciat a la seva condició de conselleres Claire Giraut, després de tenir coneixement de l'operació i considerar que pogués no disposar del temps necessari per a això en aquests "moments extraordinaris", i Carina Szpilka Lázaro, que ha decidit enfocar-se en nous desafiaments professionals després de complir la seva comesa en assegurar la implementació dels recents canvis en la governança de la companyia.

Szpilka Lázaro havia comunicat la seva intenció de renunciar amb anterioritat al 7 de juliol, si ben no s'ha fet efectiu fins al dia d'avui.

"Com més aviat millor el consell d'administració es reunirà a fi de reorganitzar les comissions i nomenar un nou conseller independent coordinador", ha reblat Grifols.

POSSIBLE OPA

Grifols ha culminat aquesta setmana amb una pujada a Borsa d'un 9,39%, fins a situar l'acció en 9,834 euros, després d'haver-se conegut dilluns passat que la família Grifols està negociant amb el fons Brookfield una possible OPA d'exclusió sobre l'empresa catalana.

En una comunicació remesa a la CNMV, la companyia catalana va explicar que el seu consell d'administració, reunit de forma extraordinària, va rebre el diumenge una petició a través dels accionistes familiars de Grifols i Brookfield Capital Partners "per permetre l'accés a determinada informació" de la companyia a fi de dur a terme un procés de 'due diligence' en relació a una possible adquisició d'accions de la signatura d'hemoderivats.

En aquest consell es va informar que el propòsit de la transacció seria l'exclusió de cotització de Grifols en cas que l'operació es dugui a terme finalment.

Del seu costat, el ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cos, va afirmar aquest dijous que el Govern tindrà "alguna cosa" que dir si s'arriba a produir l'Oferta Pública d'Adquisició d'accions (OPA), ja que aquesta oferta "haurà de passar pels canals habituals".

Grifols travessa un any marcat per les acusacions sobre la seva comptabilitat realitzades el gener passat pel fons a la baixa Gotham City Research, mentre que des de llavors la cotitzada de l'Ibex 35 acumula una depreciació borsària de més d'un 36%.