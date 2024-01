Grifols confirma que treballa per respondre als requeriments d'informació de la CNMV

BARCELONA, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de Grifols, Thomas Glanzmann, ha confirmat que l'empresa treballa per donar resposta als requeriments d'informació que dimecres els va enviar la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en relació amb l'informe de Gotham City Research.

Ho ha dit en una trucada amb diversos inversors en la qual també han participat el CCO, Raimon Grífols Roura; el COO, Víctor Grífols Deu, i el CFO, Alfredo Arroyo, a més de la directora de relacions amb inversors de Grifols, Nuria Pascual.

Glanzmann ha explicat que l'empresa té deu dies per respondre i ha assegurat que ho farà "ASAP" --per les sigles en anglès 'as soon as possible', tan aviat com sigui possible--.

Gotham City Research va publicar un informe dimarts en el qual acusava Grifols de manipular les ràtios de deute i el resultat brut d'explotació (ebitda) per reduir artificialment l'apalancament, per la qual cosa adverteix que les seves accions serien "no invertibles".

Grifols s'ha defensat assegurant que totes les operacions que l'informe posava en dubte van ser publicades en el seu moment i que han estat auditades i validades pel regulador.