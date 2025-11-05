Grifols cau un 5% tot i més que triplicar el seu benefici net fins al setembre, amb 304 milions

MADRID 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Les accions de Grifols han caigut més d'un 5% en l'obertura de la sessió d'aquest dimecres, malgrat l'increment del seu benefici net, que es va més que triplicar fins al setembre, i amb una revisió a l'alça de les seves previsions d'ingressos per a aquest any.
En concret, l'empresa d'hemoderivats ha arribat a marcar una caiguda del 5,36% en els primers moments de la jornada borsària, en què els seus títols s'intercanviaven a un preu unitari de 10,21 euros, si bé ha entrat en subhasta de volatilitat pocs segons després d'obrir.
No obstant això, a les 09.05 hores ha tornat a marcar preu i ja queia un 4,37%, fins a situar-se en els 10,62 euros per títol.
Grifols va publicar dimarts, després del tancament del mercat, els seus resultats fins al setembre, període en el qual va obtenir un benefici net de 304 milions d'euros, més del triple (+245%) que en el mateix període del 2024, quan va guanyar 88 milions.
A més, l'empresa catalana va ingressar 5.542 milions entre gener i setembre del 2025, un 7,7% més a tipus de canvi constant, mentre que el resultat brut d'explotació (ebitda) ajustat va arribar als 1.358 milions, amb un marge del 24,5%.
El deute net, per la seva banda, es va situar en 9.067 milions d'euros, amb una ràtio de palanquejament a tancament de setembre de 4,2 cops, respecte als 5,1 cops del mateix moment del 2024, mentre que la posició de liquiditat va augmentar fins als 1.475 milions.
ELEVA LA PREVISIÓ D'INGRESSOS
El director financer de Grifols, Rahul Srinivasan, va anunciar dimarts que l'empresa ha elevat la seva previsió d'ingressos per al 2025 a més de 7.600 milions d'euros, i supera així la forquilla estimada prèviament, situada entre 7.550 i 7.600 milions d'euros.
Grifols també ha millorat les seves previsions de flux de caixa lliure, abans d'operacions corporatives i dividends, des del rang de 350-400 milions fins a 400-425 milions d'euros, mentre que ha mantingut sense canvis les estimacions d'ebitda ajustat entre 1.875 i 1.925 milions.
Srinivasan ha assegurat que les previsions de l'empresa són d'un quart trimestre "molt robust" i que la comparació amb el quart trimestre del 2024 és bona.