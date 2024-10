Grifols avalua un col·liri per a lesions oculars per gas mostassa amb el Govern dels EUA

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -

Grifols i l'Autoritat de Recerca i Desenvolupament Biomèdic Avançat dels EUA (Barda) han acordat avaluar la capacitat del col·liri d'immunoglobulines de Grifols per tractar danys oculars provocats per la mostassa sulfurada, coneguda com gas mostassa.

Si obté la llicència, "seria un dels primers tractaments mèdics" destinats a contrarestar els efectes a llarg termini de la mostassa sulfurada a nivell ocular, informa l'empresa en un comunicat aquest dimarts.

Grifols ha descrit el gas mostassa com un "agent de guerra química" i, entre les conseqüències per als ulls, ha enumerat dolor, fotofòbia i una lesió corneal que pot causar ceguesa, la queratopatia.

La companyia analitzarà si una teràpia investigada avui dia per al síndrome de l'ull sec, basada en IGs, pot prevenir que el sistema immunològic ataqui erròniament autoantígens, en aquest cas proteïnes modificades per l'exposició a la mostassa sulfurada.

El cap d'innovació científica de Grifols, Jörg Schüttrumpf, ha destacat que la companyia "està aplicant el seu lideratge en IGs, una poderosa classe de medicaments amb un mecanisme d'acció únic" per a tractaments oculars.