Grifols anuncia que Haier reafirma que li comprarà el 20% de Shanghai RAAS Blood

Grifols ha anunciat aquest diumenge que la xinesa Haier Group Corporation li ha confirmat que li comprarà la major part (20%) de la seva participació a Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. (SRAAS), com estava previst abans de les acusacions de la signatura d'anàlisi Gotham Research contra Grifols.

En una Informació Rellevant enviada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la multinacional afirma que ha contactat amb Haier, la vicepresidenta de la qual "ha manifestat textualment el següent: 'We continue to work to close the deal as originally planned" ('Continuem treballant per tancar el tracte com estava previst').

Així, Grifols afirma que l'operació evoluciona segons el previst i preveu tancar l'operació "la primera meitat de l'any 2024, tal com ja s'ha comunicat al mercat", afegeix davant la CNMV.

ACORD "VINCULANT"

Fonts de Grifols han explicat que l'Acord d'Aliança Estratègica i Compra d'Accions subscrit amb Haier el 29 de desembre de 2023 és "vinculant" i que ambdues parts estan obligades contractualment a complir les seves obligacions.

Grifols donarà el 20% de SRAAS a Haier per uns 1.800 milions de dòlars nord-americans (gairebé 1.630 milions d'euros).

"Si es compleixen les condicions de tancament i una de les parts es nega a tancar l'operació, això constituiria un incompliment substancial" de l'Acord i implicaria reclamacions legals, adverteixen.