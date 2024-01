Grifols anuncia accions legals contra Gotham pel mal que han causat

Fa costat a Glanzmann i defensa el seu coneixement del sector i el negoci

BARCELONA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha anunciat que emprendrà accions legals contra Gotham City Research "per l'important mal causat, tant financer com reputacional" a l'empresa, en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimecres.

El fons baixista va publicar dimarts un informe en el qual acusava la farmacèutica de manipular les ràtios de deute i el resultat brut d'explotació (ebitda) per reduir artificialment l'apalancament, per la qual cosa va advertir que les seves accions serien "no invertibles".

Grifols ha afegit que l'informe també va afectar "tots els seus 'stakeholders'" i que va provocar, textualment, una gran preocupació als seus pacients i donants.

Després de la publicació de l'informe, les accions de Grifols van arribar a baixar un 42% en la sessió de dimarts, per finalment concloure amb una reculada del 25,91%.

En l'obertura d'aquest dimecres, els títols han rebotat més d'un 5% i a les 11.45 hores, guanyaven un 0,66% respecte al tancament de dimarts.

L'empresa ha defensat el seu coneixement del sector del plasma i que "entén el negoci i la seva dinàmica", a més de les operacions que Gotham City posava en dubte en l'informe.

GLANZMANN

El Consell d'Administració de Grifols ha reafirmat que "fa costat plenament" al conseller delegat i president executiu, Thomas Glanzmann, de qui ha dit que ha col·laborat de manera decisiva en el creixement i desenvolupament de l'empresa des de la seva incorporació el 2006.

Ha afegit que totes les operacions que es van publicar en l'informe de Gotham City "han estat aprovades unànimement pel Consell d'Administració de la Societat i els seus diferents Comitès".

Així mateix, ha dit que les operacions compten amb "una tota la informació i documentació de suport necessàries, incloent valoracions i opinions de tercers".

En aquest sentit, ha criticat que la companyia nord-americana qüestionés el preu per la compra de centres de donants i ha dit que és "difícil d'entendre si no es té la informació adequada".

"Com en la compra de qualsevol negoci, el preu pagat no és només el preu dels actius sinó també la seva capacitat de generar beneficis", ha afegit.

IMMUNOTEK

Grifols ha explicat que en relació amb Immunotek Bio Centers, que hi ha un acord per a la construcció i desenvolupament de 28 centres als Estats Units, que anirà a càrrec d'Immunotek i sobre els quals Grifols té una opció de compra després de tres anys en funcionament.

Ha afegit que "això vol dir que Grifols no estarà obligada" a finançar la posada en marxa dels centres o el plasma obtingut durant els dos primers anys, i que el plasma obtingut durant aquest temps no es podrà fer servir per a fraccionament.

L'empresa ha detallat que els pagaments de 124 milions de dòlars "es refereixen a les bestretes per a la construcció dels centres i inclouen tant els costos de construcció com els de la posada en marxa fins a l'obertura" i que el contracte i el tractament comptable han estat auditats i publicats íntegrament en els comptes anuals.

Sobre els dubtes pel preu de compra de 25 centres d'obtenció de plasma, amb un cost superior al de construir un centre nou, Grifols ha dit que el temps necessari perquè un centre aconsegueixi la maduresa és d'entre tres i cinc anys.

També ha dit que el preu per litre pagat "es va alinear amb preus comparables del mercat i informes de valoració de tercers".