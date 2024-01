Grifols anuncia accions legals contra Gotham pel mal que han causat

BARCELONA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha anunciat que emprendrà accions legals contra Gotham City Research "per l'important mal causat, tant financer com reputacional" a l'empresa, en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimecres.

El fons baixista va publicar dimarts un informe en el qual acusava la farmacèutica de manipular les ràtios de deute i el resultat brut d'explotació (ebitda) per reduir artificialment l'apalancament, per la qual cosa va advertir que les seves accions serien "no invertibles".

Grifols ha afegit que l'informe també va afectar "tots els seus 'stakeholders'" i que va provocar, textualment, una gran preocupació als seus pacients i donants.