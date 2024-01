Grifols analitza en un consell extraordinari l'impacte de l'informe de Gotham

MADRID, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

Grifols analitza en un consell extraordinari, que se celebra aquesta mateixa tarda, l'impacte de l'informe publicat aquest dimarts per Gotham City Gotham, en el qual acusa la companyia catalana de manipular les seves ràtios de deute i el resultat brut d'explotació (Ebitda) per reduir artificialment l'apalancament, per la qual cosa adverteix que les seves accions serien "no invertibles".

En concret, segons han informat a Europa Press en fonts del mercat, la reunió del consell se celebra aquesta tarda amb l'objectiu d'aclarir "amb més contundència" els punts d'aquest informe, la qual cosa hauria de servir per calmar al mercat a curt termini.

La companyia té previst enviar demà a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) un tercer fet rellevant amb el qual la companyia intenti desmuntar fil per randa els arguments esgrimits per la signatura a la baixa en el seu informe.

Així mateix, la companyia té previst celebrar demà dimecres una conferència telefònica amb inversors amb l'objectiu de refutar les acusacions de Gotham City Research, segons han afirmat analistes de Banco Santander i Citi citats per Bloomberg.

Fonts de la companyia consultades per Europa Press han declinat confirmar la celebració d'ambdues convocatòries.

Gotham apunta a més en el seu informe altres senyals d'alerta, incloent transaccions no divulgades amb parts vinculades de Grifols, la qual cosa revelaria que, com a mínim, la qualitat dels resultats de Grifols "deixa molt a desitjar".

El fons va comunicar el dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) una posició curta sobre Grifols del 0,57% del capital. D'aquesta forma, les accions a preu de tancament del dilluns estaven valorades en 34,6 milions d'euros. Amb el preu al que han tancat avui les accions, el benefici potencial per Gotham es xifraria en uns 9 milions d'euros.

La farmacèutica ha emès un comunicat a primera hora del matí negant les acusacions de Gotham City Resarch i qualificant-les com a falses. Posteriorment, ha ampliat la seva defensa amb un altre comunicat remès a la CNMV en la qual assegura que la intenció del fons és fer que baixi la cotització de l'acció.

Grifols ha repassat el tractament comptable que ha realitzat en les operacions que apareixen en l'informe de Gotham i ha recordat que aquest tractament "està totalment confirmat" pel seu auditor, KPMG.

A més, ha assegurat que les operacions "han estat registrades en els llibres de la companyia i en els seus comptes públics", presentades tant la CNMV com a la SEC nord-americana, per la qual cosa afirma que no hi ha cap nova informació que es pugui considerar oculta.

Grifols argumenta que manté el control de Haema i Biotest encara que no posseeixi les seves accions, tot i que al comunicat no s'esmenta per què Scranton --societat inversora de la família Grifols al costat de directius i ex-directius-- també consolida aquestes empreses en els seus comptes, que és una de les crítiques que fa Gotham.

Les accions de la companyia han tancat la sessió d'aquest dimarts cotitzant en 10,55 euros en la Borsa de Madrid, la qual cosa suposa una caiguda del 25,91% respecte al preu que marcava en la jornada anterior.

Així, el mínim del dia s'ha marcat a les 10.31 hores, amb 8,22 euros, després que l'acció estigués hora i mitja en subhasta de volatilitat intentant de casar ordres de compra i venda i marcar un preu. Posteriorment, el valor ha recuperat força i fins i tot ha marcat un màxim de 11,40 poc abans del tancament.