Grifols amortitza anticipadament 500 milions dels seus bons al 7,5% amb venciment el 2030

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
Grifols preveu amortitzar de manera anticipada 500 milions d'euros dels seus bons garantits al 7,5% amb venciment el 2030, per reduir el seu deute més car, en la seva estratègia per disminuir el cost per interessos en efectiu, i reforçar la seva estructura de capital, informa aquest dilluns en un comunicat.
L'amortització parcial dels bons sènior garantits al 7,5% amb venciment el 2030 es farà després de l'anunciada sindicació del préstec i el refinançament previst dels venciments de deute del 2027 de la companyia, que inclou un préstec garantit a llarg termini (Term Loan B), ampliat per uns 3.000 milions d'euros, a més d'una línia de crèdit 'revolving' garantida per uns 2.000 milions de dòlars.
La multinacional destaca que la sindicació va comptar amb "una sòlida demanda d'inversors globals i un ampli suport institucional".
El tancament del refinançament està previst el 14 d'abril, i després Grifols no afrontarà venciments de deute significatius fins a l'octubre del 2028.
REFORÇAR EL BALANÇ
Amb aquestes iniciatives, la companyia preveu reforçar el seu balanç en reduir el nivell de deute brut finançat, abaixar el cost dels interessos en efectiu i millorar el perfil de venciments, i alhora "manté nivells sòlids de liquiditat".
El director financer de Grifols, Rahul Srinivasan, ha destacat l'anunci d'aquest dilluns d'amortitzar anticipadament el seu deute més car: "Reduirem la despesa per interessos en efectiu i reforçarem encara més el nostre balanç" mentre mantenen aquests nivells sòlids de liquiditat.
El tancament del nou finançament és un requisit per amortitzar parcialment els bons sènior garantits al 7,5% amb venciment el 2030, i també per refinançar els instruments de deute de Grifols amb venciment el 2028.