Grifols ajorna fins a un altre avís el seu Capital Markets Day davant la possible OPA de Brookfield i la seva família

MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha anunciat l'ajornament fins a un altre avís del seu Capital Markets Day, que tenia previst celebrar el pròxim 10 d'octubre, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat, després que la setmana passada es va comunicar la negociació de Brookfield amb fons sobirans per presentar l'oferta pública d'adquisició (OPA) sobre la companyia catalana d'hemoderivats.

En concret, el consell d'administració de Grifols ha pres aquesta decisió en vista de la potencial oferta d'exclusió de cotització de les accions de Grifols que estan avaluant Brookfield Capital Partners i determinats accionistes significatius de la companyia catalana vinculats a la família fundadora de l'empresa d'hemoderivats.

Actualment, Grifols ha destacat que els oferents potencials estan en procés de dur a terme la diligència deguda.

No obstant això, la companyia ha recordat que no hi ha cap oferta, acord o decisió en relació amb la potencial transacció o els seus termes i condicions relacionats, ni existeix cap garantia o compromís que hi haurà una oferta per les accions de Grifols en aquest moment.

El consell d'administració i l'equip directiu de Grifols s'han compromès a actuar "en el millor interès" de tots els accionistes i han destacat que estan centrats a continuar executant i complint l'estratègia de la companyia.

Grifols ha subratllat que qualsevol altra actualització es comunicarà al mercat quan calgui i de conformitat amb les lleis i reglaments aplicables.