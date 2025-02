Griffiths (Seat) veu "molt important" el pla de la Generalitat per al vehicle elèctric

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, ha celebrat el pla que ha presentat aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, per impulsar el vehicle elèctric: "Catalunya acaba de fer un pas molt important cap al futur de la mobilitat".

"Estem en un moment clau i el nostre país s'hi juga molt. No podem posar en risc una indústria tan important per a l'economia i l'ocupació a Espanya. L'electrificació és el camí, i no hi ha marxa enrere", ha analitzat en una publicació a X, recollida per Europa Press.

Per Griffiths, el full de ruta de la Generalitat dona continuïtat a la Declaració de Casa Seat, ja que proporciona ajuts directes per a la compra de vehicles elèctrics i amplia la infraestructura de càrrega, entre altres accions.