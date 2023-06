Griffiths (Seat) reclama una Europa més forta per donar resposta a la Xina i els EUA

Guirajo assegura que "cal regular" la intel·ligència artificial



BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El CEO de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, ha reclamat una Europa més forta i buscar "un lideratge europeu" per poder donar resposta a la Xina i els Estats Units en el tauler geopolític i comercial.

Ho ha dit aquest dimarts en la sessió 'Parlem de talent... Frankfurt, Barcelona, NYC' amb el CEO de Johnson&Johnson, Joaquín Duato, i la CEO de Merck, Belén Garijo, en la 38a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra entre dilluns i dimecres a l'Hotel W de Barcelona.

Griffiths ha reivindicat el comerç obert i la col·laboració entre els diferents actors i ha lamentat que la Inflation Reduction Act aprovada pel Govern nord-americà "fa Europa més feble perquè no té les mateixes eines".

Duato ha explicat que l'amoïna més la situació geopolítica arran de la guerra a Ucraïna que la inflació --que veu cíclica-- perquè "a Europa s'ha perdut la memòria històrica de què vol dir una guerra", i ha defensat que, després de la covid-19, el món està més ben preparat per afrontar futures pandèmies.

Garijo ha considerat que està creixent la tensió entre els Estats Units i la Xina en un context en el qual a Europa "no hi ha unitat", cosa que veu amb molta preocupació no només en els negocis, sinó a escala mundial.

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Garijo ha assegurat que la regulació de la intel·ligència artificial (IA) generativa és una arma de doble tall perquè se'n pot limitar els usos però, segons ella, no evitarà el terrorisme, i ha destacat que "cal regular" aquesta tecnologia.

"La regulació serà per a qui ja la vol utilitzar bé", ha apuntat, i ha dit que creu que cal preparar-se per a una etapa en la qual hi haurà transformacions molt importants respecte a la relació amb aquest tipus de tecnologies.

D'altra banda, ha detallat que Johnson&Johnson està implantant uns principis de governança sobre l'ús de la IA, una tecnologia que creu que pot portar a una "tercera revolució industrial" i que ajudarà a desenvolupar nous medicaments i avenços en robòtica per a cirurgies.

Amb tot, ha advertit que la IA a les farmacèutiques --que ja la fan servir en els processos de la cadena de valor o en tests de qualitat-- està sotmesa al principi de protecció del pacient, i ha afegit que "sempre hi haurà una persona que és aquí", perquè no substituirà el metge.

Preguntat per l'evolució dels cotxes autònoms, Griffiths ha augurat que n'hi haurà, tot i que ha apuntat que "la tecnologia ha de ser per a les persones i no substituir les experiències i les emocions".