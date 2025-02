Griffiths (Seat) estaria "més tranquil" si tot Espanya tingués el pla català del cotxe elèctric

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -

El ceo de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, ha expressat que estaria "més tranquil" si tot Espanya tingués el pla de la Generalitat de Catalunya per impulsar el vehicle elèctric presentat aquest dilluns.

"És un pla bastant ambiciós el presentat pel president Salvador Illa, amb objectius molt clars. De cara al 2030, triplicar els cotxes electrificats a Catalunya. És un pla molt concret i per a mi, exemplar", ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press en preguntar-li sobre si veu ambiciós el pla.

Ha defensat incentius fiscals simples i a escala nacional amb la compra del vehicle, a més de demanar també una reducció dels aranzels de la Xina --on són del 30%--, atès que el cotxe 100% elèctric de la marca es fabrica allà: "N'ha d'haver-hi perquè si no, no podem seguir amb aquest cotxe", afegint que si aquest es deixa de produir, es deixarien de fabricar fins a 100.000 de combustió a l'any per compensar-ho i posaria en risc 1.500 llocs d'empleats.