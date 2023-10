Griffiths (Seat) diu que "la solució no és posar barreres proteccionistes" contra la Xina

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, ha valorat sobre la investigació que la Unió Europea ha obert a la competència de la Xina que "la solució no és posar barreres proteccionistes".

"El que ha de fer Europa és mirar com els governs de la Xina i els Estats Units fan costat a la seva indústria de l'automòbil. I aquesta ha de ser la resposta", ha afegit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest divendres.

Preguntat per un preu assequible per als cotxes elèctrics, ha detallat que a partir del 2025 posaran a la venda un cotxe d'entre 20.000 i 25.000 euros, la qual cosa permetrà "democratitzar l'electromobilitat" per al 2026.

Ha dit que ara com ara Seat no tindrà un cotxe elèctric, però que s'actualitzaran els models Ibiza i Arona: "Si som capaços de demostrar que som productius, que els cotxes són competitius i que la qualitat és bona, jo crec que podem lluitar per tenir una altra plataforma".

Sobre l'acord entre el PSOE i Sumar per reduir la jornada laboral, ha valorat que respecta el desig de tenir més temps lliure, però que ha de ser "dins un cert sentit comú que no tingui un impacte negatiu en la competitivitat".