Griffiths (Seat) creu que les eleccions no afectaran la convocatòria del Perte VEC 2

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El CEO de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, ha dit aquest dimarts que creu que les eleccions generals del 23 de juliol no afectaran la segona convocatòria del Projecte Estratègic per a la Recuperació i la Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte VEC 2).

En unes declaracions als periodistes en la 38a Reunió del Cercle d'Economia, ha apuntat que la convocatòria "està molt avançada" i que espera que pugui sortir abans dels comicis.

Ha assenyalat que les inversions que poden fer a la fàbrica de Martorell (Barcelona) "depenen dels ajuts del Perte", com ara la planta d'assemblatge de bateries.

En aquest sentit, ha assegurat que aquesta planta "és com una nova fàbrica dins la mateixa fàbrica de Martorell". "El meu interès és que hi hagi un govern nou tan aviat que no entrem en una fase d'incertesa", ha afegit.