Griffiths (Seat) avisa de 1.500 acomiadaments a Espanya si la UE no rebaixa aranzels abans del mes de març

"Si Cupra està en risc, Seat està en risc", ha advertit

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Seat, Wayne Griffiths, ha advertit que uns 1.500 llocs de feina de la companyia estan en risc a Espanya si la Unió Europea (UE) no rebaixa els aranzels als vehicles elèctrics fabricats a la Xina "abans que acabi el març", per l'afectació que tenen en el Cupra Tavascan.

En una entrevista a Reuters recollida per Europa Press, ha assegurat que la producció del vehicle no és rendible amb els aranzels addicionals que la UE va imposar a l'octubre i ha obert la porta a que, si no es redueixen, l'haurà d'eliminar de la seva línia de productes.

"No tenim gaire temps. Necessitem arribar a una solució durant el primer trimestre", ha advertit Griffiths, qui en reiterades ocasions ha reclamat a les administracions mesures que incentivin la compra del cotxe elèctric.

El CEO de Seat ha afegit que, amb la retirada del Cupra Tavascan, l'empresa deixarà de complir amb els objectius d'emissions de la flota: "Aleshores, què fas? Reduir la producció de motors de combustió i començar a acomiadar gent".

Griffiths ha subratllat que "si Cupra està en risc, Seat està en risc", en considerar que la primera automobilística és el que els va fer rendibles com a empresa.

CÀRREC ADDICIONAL

Griffiths ha sostingut que l'empresa està pagant un càrrec addicional del 20,7% sobre l'aranzel del 10% des d'aleshores, la qual cosa --textualment-- costarà a Volkswagen centenars de milions d'euros el 2025.

El conseller delegat ha apostat perquè els aranzels siguin "tan pròxims com sigui possible" al 10% i ha afegit que Seat no descarta emprendre accions legals davant el Tribunal de Justícia de la UE.