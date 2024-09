Griffiths alerta que Seat "corre perill" amb els aranzels per als cotxes xinesos

Està en converses amb el Govern central i la UE pels aranzels i demana incentius per als cotxes elèctrics

BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, ha lamentat que la companyia estigui subjecta als aranzels que la Unió Europea (UE) ha imposat als cotxes elèctrics fabricats a la Xina, com és el cas del model de Cupra Tavascan: "Corre perill la nostra empresa".

Ho ha dit en una trobada amb els mitjans aquest dilluns després de la presentació a Barcelona del nou model Cupra Terramar, un esportiu electrificat que arribarà als carrers a principis de novembre i que Griffiths espera que ajudi a "guanyar molts clients" i fer créixer la marca.

Segons Griffiths, actualment, si es mantenen els aranzels pel Tavascan, per cada cotxe que venguin estaran "perdent diners", la qual cosa afectarà el tancament dels comptes d'aquest 2024, tot i que ha rebutjat la idea d'apujar el preu del vehicle (uns 52.000 euros).

"Aquests aranzels tenien el propòsit d'evitar que vingués una allau de cotxes barats de la Xina, cotxes xinesos, de marques xineses, el nostre cotxe no és barat, és una marca europea, és un disseny europeu", ha defensat.

En aquest sentit, ha avançat que estan en converses amb el Govern d'Espanya i amb la UE per trobar una solució individual per a la seva "situació especial", com la d'abaixar o suprimir el percentatge actual del 21% d'aranzels, sobre la qual cosa Griffiths s'ha mostrat confiat.

BAIXADA DE LA PRODUCCIÓ

Ha alertat que els aranzels poden afectar la fabricació: "Hauríem, en el pitjor dels casos, de reduir la producció dels cotxes que fabriquem a Espanya, per arribar al nivell de CO2 que hem de complir", en referència a les normatives europees.

Preguntat per la possibilitat de traslladar la producció d'aquest cotxe a Europa, Griffiths ha rebutjat la idea perquè ja han invertit a la Xina i "doblar les inversions seria molt difícil per fer rendible el projecte".

EL COTXE ELÈCTRIC "NO ARRENCA"

Griffiths ha reiterat que la seva màxima preocupació és que "el cotxe elèctric a Espanya no arrenca", per la qual cosa ha demanat que el Govern central aprovi incentius fiscals que donin avantatges als clients que apostin per comprar aquest tipus de cotxes.

En referència a l'electrificació de la planta de Martorell (Barcelona), ha dit que prefereix "tenir un futur prematur que no tenir un futur", per la qual cosa ha apostat per lluitar per l'electrificació.

Preguntat per si l'anunci del grup d'automoció Volkswagen de no descartar el tancament de plantes i els acomiadaments forçosos a Alemanya pot afectar Martorell, ha dit que no: "Hem fet els deures".