Greta Thunberg i Ada Colau salparan amb la Flotilla que surt aquest diumenge de Barcelona cap a Gaza

Centenars d'activistes, polítics i artistes tractaran de portar ajuda a la Franja
BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -
L'activista Greta Thunberg i l'exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, formaran part de la Global Sumud Flotilla junt amb centenars d'activistes de 44 països de tot el món salparan aquest diumenge des del Port de Barcelona en la "major missió humanitària de la historia" rumb a Gaza per portar tot tipus de material humanitari, menjar i aigua.
Thunberg ja havia intentat --sense èxit-- trencar el cèrcol israelià en una anterior convocatòria, així com l'exlíder dels Comuns, qui també va tractar d'enrolar-se en la flotilla que va intentar sortir des d'Istanbul a l'abril.
També es pujaran al vaixell altres activistes, diferents artistes i representants polítics, com la coordinadora de Podem Balears i regidor de l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, i la diputada de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo.
JORNADES CULTURALS
Els activistes que s'embarcaran en la flotilla han començat a arribar aquest divendres a Barcelona per rebre una formació intensiva durant el cap de setmana, en el qual també se celebrarà unes jornades culturals i reivindicatives en el Moll de la Fusta de la capital catalana, amb concerts, xerrades, tallers i un comiat a l'expedició.
Aquest divendres a les 17 hores començaran aquestes jornades, amb actuacions musicals de Tribade, la batucada Escandalera i DJ Marikarmen Free.
El dissabte i diumenge també comptaran amb concerts de Lluís Llach, Clara Peya, Macaco i Svetlana, així com els artistes palestins Marwan, Sol Band, Althroode, Sofree, Makimakkuky i Sama Abdulhad.
Aquest espai també acollirà xerrades i activitats polític culturals amb la col·laboració de la Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI), la Comunitat Palestina, Sanitaris i Juristes per Palestina i altres entitats.
SE SUMARAN VAIXELLS A TUNÍSIA
Es tracta de la primera vegada que surt una flotilla directa des d'Espanya fins a Gaza, i els organitzadors de l'expedició van explicar que es va escollir la ciutat de Barcelona perquè "és un dels ports més importants en lluites i en moviments socials".
En cadascun dels vaixell hi haurà periodistes, metges i representants polítics, a més d'activistes, i alguns representaran eixos concrets, ja que hi haurà embarcacions com la de la dona o una formada per veterans de l'exèrcit d'Estats Units.
La previsió és que la flotilla, que sortirà en comitiva el diumenge al matí, arribi a Tunísia el dijous 4 de setembre, des d'on sortiran altres vaixells per sumar-se a l'expedició.
ARRIBADA A GAZA EN 7 O 8 DIES
Així mateix, els organitzadors preveuen que hi hagi més ports del mar Mediterrani que participin en la flotilla, així com embarcacions que simplement sortiran a la mar de manera simbòlica per acompanyar i recolzar la missió.
Després de set o vuit dies de viatge des de la capital catalana, les embarcacions preveuen arribar a Gaza i poder descarregar tot el material transportat, una acció que confien realitzar amb la intervenció dels diferents governs.
Els organitzadors s'han mostrat esperançats a poder aconseguir el seu objectiu, malgrat possibles impediments per part del Govern israelià, ja que recorden que en 2008 es va aconseguir arribar per mar a Gaza.