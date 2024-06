El Gremi Químic de Cecot nomena Eduard Broto president per unanimitat

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva del Gremi Químic de Cecot ha nomenat per unanimitat Eduard Broto nou president de l'entitat, després que la seva predecessora, Maria Jesús Sabatés, no ha optat a la renovació, si bé continuarà com a membre de l'òrgan.

Broto ha expressat la voluntat de continuar amb la tasca de Sabatés i "formar part de l'estratègia de reindustrialització" del conjunt de Catalunya, amb especial èmfasi en la comarca del Vallès (Barcelona), informa la patronal en un comunicat d'aquest divendres.

La nova junta vertebrarà la seva feina en tres eixos principals: persones, en què es focalitzarà en la formació; infraestructures, en què insistirà a millorar els polígons industrials, i administració, en què promourà la col·laboració públic-privada.

Broto ha distingit com els "desafiaments principals" de la indústria química catalana la competitivitat, la innovació, la normativa, la convivència, la sostenibilitat mediambiental i la imatge del sector.

Ha exigit un codi regulador més àgil que no limiti l'activitat empresarial, i ha acusat de lentitud l'administració a l'hora de respondre a les necessitats de les empreses: "L'única cosa que es demana a l'administració, ja no és que ajudin, sinó que no ens posin pals a les rodes".