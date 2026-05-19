El Gremi Químic de la Cecot demana una simplificació normativa

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
El Gremi Químic de la Cecot ha reclamat una simplificació normativa davant una creixent "fatiga reguladora", en la trobada que organitza aquest dijous amb el lema 'Hiperregulació i incertesa: el gran repte del sector químic', que posarà el focus en l'augment sostingut de les exigències normatives i la seva complexitat.
La patronal considera que la hiperregulació s'ha convertit en un dels principals condicionants de la competitivitat industrial i exigeix un canvi d'enfocament que permeti conciliar el compliment normatiu i la viabilitat empresarial, informa en un comunicat aquest dimarts.
La sessió reunirà empreses, experts i representants sectorials per abordar l'impacte de la regulació sobre l'activitat industrial, des de la gestió operativa fins a la presa de decisions estratègiques, "en un context marcat també per la incertesa econòmica i les transformacions tecnològiques".
El programa de la trobada, que se celebrarà a la seu de Cecot a Terrassa (Barcelona), combina una anàlisi institucional i reguladora amb una aproximació aplicada a la realitat empresarial i, entre els ponents, destaca la participació del CEO de Reibus i expert en optimització industrial, digitalització i millora de processos, Xavier Pujol, que oferirà la ponència central de la jornada.
La intensitat normativa sobre sectors industrials com el químic s'ha "incrementat notablement en els últims anys, generant costos addicionals, complexitat administrativa i pèrdua d'agilitat competitiva", i en el cas de la indústria química, els costos derivats de la regulació han arribat a representar fins a un 12% del valor afegit del sector a Europa.