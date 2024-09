El Gremi de la Pagesia reclama endurir les penes per robar als camps a Reus (Tarragona)

TARRAGONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

Uns 30 agricultors convocats pel Gremi de la Pagesia Catalana s'han concentrat davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Reus (Tarragona) per reclamar un enduriment de les penes per robar als camps.

El representant de l'entitat Ramon Rojo ha lamentat que "els lladres i l'intermediari que els hi compra no tenen unes penes adequades al dany que provoquen", en unes declaracions a Europa Press aquest divendres.

Ha opinat que són "bandes organitzades" si hi ha una empresa que compra el producte i ha advertit que no té les garanties sanitàries --ha posat el cas de la collita robada durant l'aplicació de fitosanitaris--, per la qual cosa també ha reclamat que se'ls acusi d'un delicte contra la salut pública.