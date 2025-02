El Gremi de la Pagesia celebra que el Govern estigui treballant en "tots els punts" acordats

La reducció de l'impost d'hidrocarburs promesa haurà de ser a través d'ajuts

BARCELONA, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Gremi de la Pagesia Catalana, Joan Regolf, ha celebrat que la Generalitat estigui treballant en "tots els punts" que inclou l'acord que es va tancar fa quinze dies perquè els pagesos desconvoquessin les protestes.

"Creiem que estan fent una bona feina", ha valorat en unes declaracions als mitjans aquest dilluns després de la primera de les reunions quinzenals per fer el seguiment del pacte a la seu de la Conselleria d'Agricultura a Barcelona.

La trobada, que ha durat més de tres hores i mitja, ha estat encapçalada per la secretària general del departament, Cristina Massot, i ha abordat, sobretot, els apartats "més difícils" a nivell jurídic.

El punt més complex és el que està relacionat amb l'impost als hidrocarburs, que la Conselleria d'Economia es va comprometre a reduir part de l'impost als col·lectius més afectats, especialment el sector primari.

"Sembla que haurà de ser en forma d'ajut, ja que en forma de reducció d'impost pot ser que no sigui possible, però hi estan treballant", ha explicat.

IMPOST DE SUCCESSIONS

Quant a la bonificació del 95% de l'impost de successions per als pagesos professionals, la vicepresidenta del Gremi, Mar Ariza, ha detallat que la Conselleria d'Agricultura ja s'ha posat en contacte amb la d'Economia perquè la modificació legislativa s'aprovi en les pròximes "quatre o sis setmanes".

Així mateix, l'esborrany d'una línia d'ajuts per als cultius llenyosos s'aprovarà en els pròxims dies i, quan es faci, es començarà a treballar en ajuts per als cultius extensius.

Preguntada per la posada en marxa d'un pla de xoc per controlar la sobrepoblació de conills a la zona d'emergència cinegètica, ha assegurat que l'increment d'agents rurals que fan actuacions nocturnes ja s'ha notat al territori.