El Gremi del Motor assumeix l'organització del Saló Ocasió

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El Gremi del Motor i la Mobilitat de Barcelona ha anunciat que ha assumit l'organització del Saló Ocasió per primer cop, en un comunicat aquest dimarts.
La trobada se celebra al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona del 5 al 8 de desembre, i preveu comptar amb més de 2.000 vehicles i "totes les grans marques".
El president del Gremi i del Saló Ocasió, Jaume Roura, ha explicat que l'objectiu és arribar als 20.000 visitants i que se celebrarà "amb una imatge totalment renovada".
Ha reivindicat que és "el saló més antic de Catalunya i de tot Espanya i que ha de recuperar el lideratge que l'ha caracteritzat".
El saló ha renovat completament el seu web, que ofereix un cercador d'expositors i marques i un altre de cotxes i motos exposats, i ha incrementat la campanya publicitària.