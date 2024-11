El Gremi de Jardineria de Catalunya i Cecot reforcen la seva col·laboració per defensar el sector

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Gremi de Jardineria de Catalunya, Miquel Marín, i el president de la patronal Cecot, Xavier Panés, han signat aquest dimarts un nou acord de col·laboració per "defensar els interessos del sector".

En un comunicat conjunt, han explicat que l'objectiu és establir sinergies que beneficiïn les empreses del sector i contribueixin a la professionalització i competitivitat.

El conveni permetrà "un intercanvi de coneixements i recursos que beneficiaran tant les empreses com els professionals associats".

Panés ha assegurat que les dues entitats comparteixen "l'objectiu de promoure i defensar els interessos empresarials" i ha subratllat que l'acord potencia la competitivitat del sector.

Marín ha reivindicat que la col·laboració reafirma el seu compromís per "promoure i defensar èticament els interessos de les empreses del sector, així com per vetllar pel prestigi social de la professió".