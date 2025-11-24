El Gremi de Garatges i Barcelona Oberta impulsaran una mobilitat més accessible i sostenible

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El Gremi de Garatges de Barcelona s'ha adherit a Barcelona Oberta com a "nou partner estratègic", amb l'objectiu de sumar esforços en la millora de la mobilitat i l'accessibilitat urbana, informen totes dues entitats en un comunicat aquest dilluns.
L'acord parteix de la premissa que mobilitat i accessibilitat "són factors essencials per a la dinamització econòmica i comercial de la ciutat" i del compromís compartit amb el dret a la lliure elecció del model de mobilitat per part dels ciutadans, promovent un ús responsable i sostenible del vehicle privat en l'entorn urbà.
El Gremi de Garatges de Barcelona i Província engloba més de 460 aparcaments i més de 600 si s'inclouen els d'altres municipis metropolitans, amb una capacitat per acollir prop de 120.000 vehicles, amb un total de 2,6 milions de metres quadrats accessibles, la majoria les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.
Barcelona Oberta aplega 24 eixos comercials, 19 dels quals situats a la trama urbana consolidada, que necessiten una infraestructura d'aparcament adequada per atendre els clients que accedeixen a la ciutat amb cotxe, especialment provinents de l'àrea metropolitana i de la resta de Catalunya.
"Amb aquesta aliança, reforcem la idea que la mobilitat és una peça clau per a l'activitat econòmica de Barcelona", han coincidit els representants de totes dues entitats.