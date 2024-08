Gremi de Discoteques de Barcelona i Fecalon preveuen un 3,66% més de facturació per la Copa Amèrica

Es crearan 100 llocs de treball durant la competició, segons un estudi



BARCELONA, 14 ago. (EUROPA PRESS) -

El Gremi de Discoteques de Barcelona i Província i Fecalon preveuen que la facturació en bars i discoteques serà un 3,66% superior a la dels mesos d'agost, setembre i octubre del 2023 per la celebració de la 37 Copa Amèrica de Vela, que començarà el 22 d'agost, i en el cas dels locals del Front Marítim, les previsions se situen en un 35% més.

Més d'un terç de les pimes del sector (32,55%) assegura que augmentarà la seva plantilla amb la contractació d'una mèdia de dues persones, la qual cosa suposa la creació de prop de 100 ocupacions extra durant els mesos que dura la competició, segons es desprèn de l'estudi de perspectives sobre la repercussió de l'esdeveniment en el sector a la ciutat, informen ambdues entitats en un comunicat aquest dimecres.

El 86,6% de les discoteques i bars de copes creu que l'impacte de l'esdeveniment per a la ciutat serà bo o molt bo, davant d'un 13,3% de locals que indica que serà dolent; en quant a l'impacte directe que tindrà la Copa Amèrica en el seus propis locals, el 87,5% assenyala que serà bo i el 12,5% que serà dolent.

IMATGE DE BARCELONA

El 56% dels locals del sector assenyala que l'esdeveniment "contribuirà a potenciar la imatge de Barcelona com a destinació turística de luxe i de qualitat", el 24% assenyala que estendrà la temporada d'estiu fins a l'octubre, el 16% indica que repercutirà en un augment dels ingressos per als locals i el 4% creu que hi haurà més policia i s'incrementarà la seguretat a la ciutat.

Sobre les accions de preparació per a l'esdeveniment esportiu, el 33,33% dels locals reforçarà les campanyes de màrqueting i el 26,7% se centrarà en la preparació d'esdeveniments per a marques i patrocinadors de l'America's Cup.

ACCIONS

Altres accions són l'adaptació dels reservats a la demanda de la Copa Amèrica i el reforç dels serveis i productes del local, tots dos amb el mateix percentatge d'aplicació per part dels locals (13,6%), i el 6,3% llançarà promocions i descomptes especials durant l'esdeveniment i reforçaran la seguretat.

El Gremi de Discoteques dona visibilitat i projecció a la competició mitjançant cartelleria informativa dirigida als locals sota el lema 'Barcelona Vibra amb l'America's Cup'.