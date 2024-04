El Gremi d'Hotels de Barcelona celebra que el Govern plantegi piscines privades com a refugi climàtic

BARCELONA, 13 abr. (EUROPA PRESS) -

El Gremi d'Hotels de Barcelona ha celebrat que la Generalitat plantegi que les piscines privades omplertes amb aigua desalada es puguin fer servir com a refugis climàtics, i s'ha posat a disposició de les administracions per "agilitzar els propers dies la concreció d'aquesta mesura".

La Generalitat ho planteja en una proposta de modificació del Pla especial de sequera sobre l'ús d'aigua de dessaladores privades i que va avançar Europa Press.

Els hotelers valoren que "finalment" se'ls tingui en compte com a possible solució i alternativa davant de les altes temperatures estivals, i recorda que ja van ser útils durant la pandèmia com a refugi de persones en situacions d'emergència.

El Gremi veu "sensat" que es tingui en consideració aquesta possibilitat i afirma que el mateix sector ho plantejava fa mesos com un benefici per a la ciutadania i per als hotels alhora.

A més, ha assegurat que el sector sempre ha tingut "forta implicació" amb el seu entorn.