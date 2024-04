Graupera (Alhora) avisa que no investiran "ningú" que demani un referèndum pactat amb l'Estat

BARCELONA, 13 abr. (EUROPA PRESS) -

El número 2 de la llista Alhora a les eleccions catalanes, Jordi Graupera, ha avisat que si la seva formació arriba al Parlament de Catalunya no investirà ningú "per pactar amb Pedro Sánchez, per demanar un referèndum pactat al Govern" d'Espanya.

"Cap de les idees polítiques que es plantegen són investibles al Parlament de Catalunya. Però ens asseurem a parlar amb tothom", ha defensat en una entrevista publicada aquest dissabte a 'Vilaweb' i recollida per Europa Press.

També ha criticat que tant ERC i Junts com la CUP estan "atrapats en una lògica de competició" i ha assegurat que amb el material actual al Parlament i Govern de la Generalitat no es pot fer la independència.