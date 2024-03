Graupera: La candidatura de Puigdemont "no serveix per al futur de Catalunya"

BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -

El professor, periodista i impulsor del nou partit independentista Alhora, Jordi Graupera, ha assegurat que la candidatura de Junts presentada dijous i liderada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "no serveix per al futur de Catalunya".

En un article d'aquest divendres en el seu web recollit per Europa Press, ha sostingut que la proposta de l'expresident "significa l'acceptació d'una falsa normalitat política que deixa en un calaix l'autodeterminació, convertint-la en una promesa etèria".

Ha assenyalat que la nova candidatura de Junts "camina cap a un govern autonòmic sense eines per defensar els catalans", cosa que atribueix a les decisions polítiques preses per Puigdemont respecte al seu partit, la independència i els seus pactes amb el PSOE en aquesta legislatura, per la qual cosa considera que el seu lideratge forma part del problema de l'independentisme, i no de la solució, textualment.

"Sis anys després, som amb els mateixos actors, amb les mateixes promeses incomplertes, i havent renunciat a allò innegociable pels catalans, que són menys lliures, més pobres, i amb menys eines per defensar la llibertat", ha sostingut.

Alhora vol ser un projecte polític independentista alternatiu als actuals partits i, si bé Graupera i la seva cofundadora, l'exconsellera i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, l'anaven a presentar coincidint amb la diada de Sant Jordi el 23 d'abril, l'avançament electoral ha fet que hagin d'"accelerar el pas".