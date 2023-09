Grau (Cs) després d'escoltar Aragonès: "Donem la legislatura per perduda a Catalunya i a Espanya"

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Cs al Parlament, Anna Grau, ha lamentat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi reclamat l'amnistia i posar les bases d'un referèndum per investir el candidat socialista, Pedro Sánchez: "Podem donar la legislatura per perduda a Catalunya i a Espanya".

En una roda de premsa a la cambra catalana, Grau ha lamentat que Aragonès hagi insistit en "una amnistia i un referèndum que són dues aberracions inconstitucionals" durant el discurs inicial del debat de política general aquest dimarts.

Grau ha mantingut que "l'independentisme vol assestar un nou cop, per no dir una punyalada" amb aquestes dues demandes, i ha acusat Aragonès de presumir de la força de l'independentime al Congrés, clau per a la governabilitat.

"Una minsa i minvant majoria distorsionarà la veritable voluntat majoritària a Espanya", ha lamentat.

A més a més, s'ha preguntat si els votants socialistes volen que el seu vot serveixi per aprovar una amnistia, i si els votants independentistes prefereixen que els seus representants centrin els esforços en l'amnistia en comptes d'aconseguir "millores reals".

"Cal guanyar-los a Espanya i aquí cal derrotar-los", ha apuntat Grau, que ha defensat que fa més falta que mai un partit com Cs, que pugui pactar tant amb el PSOE com el PP.