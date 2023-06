Grau (Cs) critica les polítiques lingüístiques del Govern a l'escola: "Creen catalanòfobs"

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Cs al Parlament, Anna Grau, ha criticat les polítiques lingüístiques del Govern a l'escola i ha qüestionat que responguin a consensos socials i polítics: "Creen catalanòfobs allà on posen els peus".

"Quan alguns s'estremeixen de la presumpta reculada de drets lingüístics a València i les Balears... Estan recollint el que sembren. Per reculades de drets lingüístics, les nostres", ha afirmat en el ple monogràfic d'educació al Parlament.

Grau ha lamentat que la comprensió lectora entre els alumnes a Catalunya està "sota mínims" i ha reclamat més recursos per eliminar els barracons i garantir la gratuïtat dels llibres de text --per exemple, mitjançant préstecs rotatoris--.

També ha apostat per reformar l'FP "no per donar mà d'obra barata" sinó per aprendre un ofici, i ha animat el Parlament a reclamar canvis en la legislació laboral amb la finalitat que tenir l'ESO sigui un requisit per contractar joves de 16 a 18 anys --i evitar així que deixin l'escola per una feina--.

Sobre l'oferta del PSC als grups per treballar en un pacte educatiu, Grau s'ha preguntat per a què és aquest acord que reclamen els socialistes: "Cs ens hem vist sols defensant una autèntica escola inclusiva, cohesionadora, catalana, mentre vostès deixaven passar moltes coses", ha dit al PSC.