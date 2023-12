Grau assegura que Cs no descarta demanar la dimissió d'Anna Simó pels resultats de PISA

Aposta per "aguantar la posició i no tirar la tovallola"



BARCELONA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cs al Parlament Anna Grau ha assegurat que el seu partit no descarta demanar la dimissió de la consellera d'Educació, Anna Simó, per la interpretació dels resultats a Catalunya de l'Informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Alumnes (PISA).

En una entrevista en el programa 'Aquí Parlem' d'RTVE Catalunya, Grau ha afegit que, tanmateix, "no és problema d'una persona, sinó que és problema de tot un sistema i de molt temps d'impunitat".

Per això, ha avançat que la setmana que ve presentarà al Parlament una interpel·lació "pel malestar lingüístic a les escoles" i una moció, també sobre educació.

Preguntada pels resultats de Cs en les eleccions municipals del 28 de maig, en les quals no va aconseguir representació a l'Ajuntament de Barcelona, ha respost que "era una missió complicada" i ha atribuït els resultats a una forta polarització i a l'aposta per un suposat vot útil, ha dit.

No obstant això, Grau ha apostat per "aguantar la posició i no tirar la tovallola" i ha considerat que va ser un error que el partit no es presentés a les eleccions generals del 23 de juliol.

Sobre els pressupostos de la Generalitat per al 2024, ha respost que és "partidària que Cs estigui present" en la discussió pressupostària, però ha acusat Govern i Parlament de votar les propostes en funció de si les presenta Cs, i no de si són bones o no, ha dit.