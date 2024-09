Graphispag impulsa una exposició d'objectes "icònics" repensats amb impressió digital

La fira se celebrarà al recinte Gran Via de Barcelona de l'1 al 3 d'octubre



BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -

La fira gràfica Graphispag ha impulsat una exposició de dissenys industrials "icònics" repensats amb impressió digital, en el marc de la trobada, que es farà de l'1 al 3 d'octubre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hositalet de Llobregat (Barcelona).

Amb el nom 'Hacking the Icons', hi participaran les agències espanyoles de disseny industrial Lúcid, Anima, Lagranja, BigD, Bambú Studio i Stimulo, que han fet servir els equips de subministradors que exposen en el congrés, com Roland DG, Epson, Fujifilm i Digidelta, per a un 'restyling' de les seves propostes.

Inclou objectes com el tamboret Vigar, la bicicleta plegable Ossby, la taula d'alumini Cross, el carregador per a vehicles elèctrics Ulartech, el mirall FlipMirror de Normann Copenhagen i els 'kits' de bandes elàstiques de la tecnologia esportiva Suiff.

El president del comitè organitzador de Graphispag, Xavier Armengou, ha afirmat que "la personalització aporta un important valor afegit", aplicable al disseny i la fabricació de productes en sectors com el moble, l'electrònica de consum o els accessoris de la llar, entre d'altres.

El millor disseny de l'exposició rebrà el premi 'Hacking the Icons', que distingiran els visitants amb les seves votacions.

Per complementar aquesta exposició, Graphispag acollirà una taula rodona sobre aplicacions de la impressió digital en la indústria manufacturera i una ruta guiada per la fira, a càrrec del president de Graphispag.