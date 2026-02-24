Graphispag 2027 comptarà amb més tecnologia i innovació per millorar l'eficiència de la impressió

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2027 de Graphispag comptarà amb més tecnologia i innovació per millorar l'eficiència i competitivitat de la impressió, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.
L'esdeveniment se celebrarà del 4 al 7 de maig del 2027 al recinte Gran Via de la institució firal, juntament amb el saló d'equipament, processos productius i aplicacions destinades a facilitar decisions d'inversió Hispack.
El saló celebrarà el seu 60è aniversari el 2027 i preveu ocupar el pavelló 1 del recinte de Gran Via amb més d'un centenar d'expositors i superar els 11.000 visitants.
El president del comitè organitzador, Joan Casas, ha explicat que l'esdeveniment "proporciona un entorn real de decisió, accés a sectors intensius en impressió i l'oportunitat de posicionar-se com a socis de productivitat, rendibilitat i transformació industrial".
Graphispag 2027 també presentarà solucions destinades a altres sectors que fan servir la impressió com un recurs clau en els seus processos creatius, productius o comercials.