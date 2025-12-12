Grant Thornton incorpora al despatx d'advocats Font Digital Law

XAVI TORRES-GRANT THORNTON
BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
Grant Thornton ha anunciat aquest divendres la incorporació de Font Digital Law, despatx d'advocats fundat a Barcelona i especialitzat en dret digital i tecnològic, amb 14 anys de trajectòria prestant assessorament jurídic a empreses immerses en processos d'innovació, digitalització i gestió avançada de dades.
Aquesta integració "permetrà a l'empresa oferir una resposta encara més completa a l'evolució tecnològica de l'entorn empresarial nacional, i combina el coneixement jurídic tradicional amb l'experiència especialitzada en tecnologia que demanda el mercat actual", informa Grant Thornton en un comunicat.
Font Digital Law està especialitzada en àmbits com la protecció de dades, els contractes tecnològics, la propietat intel·lectual en entorns en línia, la ciberseguretat, i la regulació de serveis digitals.
Amb més de 350 clients i 800 projectes assessorats per a empreses espanyoles i internacionals, l'empresa s'ha posicionat "com un actor clau en la protecció jurídica d'actius intangibles i en el compliment normatiu associat a plataformes i serveis digitals".
La integració "respon a la creixent demanda de solucions jurídiques que acompanyin la transformació digital d'empreses de tots els sectors", afegeixen.