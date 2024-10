Grant Dalton aposta pel creixement de la Copa Amèrica, que veu "difícil" a Barcelona

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -

El CEO de la Copa Amèrica, Grant Dalton, ha apostat per aprofitar l'èxit de la 37 edició de la competició, celebrada aquest any a Barcelona, per impulsar el creixement de l'esdeveniment, i veu "difícil" que això succeeixi a la capital catalana.

"Seria difícil ampliar el nombre d'equips en funció de l'espai d'infraestructura disponible a Barcelona", ha sostingut en un comunicat aquest dimarts, després d'afirmar que l'objectiu de l'esdeveniment és augmentar l'audiència i la participació de diferents regions, territoris i grups demogràfics, textualment.

Dalton, també CEO de l'Emirates Team New Zealand, guanyador de la Copa Amèrica, ha apuntat que saben que tenen una sèrie de "seus valuoses" que busquen seguir desenvolupant i ha assegurat que mantenen la ment oberta sobre la millor manera d'aconseguir això amb una seu o diferents seus que potenciïn la següent edició.

"A més, arran de les converses inicials amb els equips, existeix un desig col·lectiu de veure un creixement comercial continu de la Copa Amèrica, en línia amb el que s'observa en altres esports mundials líders", ha relatat.

Sobre les dades d'audiència, ha reafirmat que coincideixen amb les xifres que es van projectar i van estimar previ a la celebració de l'esdeveniment: "Estem en camí d'aconseguir els nostres objectius de creixement d'un augment del 50% en l'audiència total de retransmissions i mitjans".