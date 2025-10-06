Grans Muralles 2020 de Familia Torres, millor vi de Catalunya en els Premis Vinari

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El vi Grans Muralles 2020 de Familia Torres ha estat reconegut com el millor vi de Catalunya en l'edició d'enguany dels Premis Vinari, informa el celler en un comunicat aquest dilluns.
A més del màxim guardó, el vi ha aconseguit el Gran Or en la categoria de negres de guarda, i en els premis hi han participat 912 vins que han estat tastats a cegues.
Grans Muralles es produeix en una vinya plantada fa més de trenta anys al costat de la muralla medieval del monestir de Poblet (Tarragona), i és el primer exponent del projecte de recuperació de varietats ancestrals que va iniciar Familia Torres en els anys vuitanta.
Actualment, està format per cinc varietats --carinyena, garnatxa, querol, monestrell i garró-- que creixen a sòls profunds i pedregosos de pissarra i "que conformen la identitat inconfusible d'aquest vi complex i emblemàtic".
La directora d'Innovació i Coneixement de Familia Torres, Mireia Torres, ha assegurat que el celler continua "impulsant amb força" el projecte de recuperació de varietats ancestrals per trobar varietats oblidades que podrien ajudar a fer front al canvi climàtic.