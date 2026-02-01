Gran Bouque inverteix 3 milions en la producció d'oli d'oliva a Móra la Nova (Tarragona)

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO
TARRAGONA 1 febr. (EUROPA PRESS) -
La pime catalana Gran Bouque ha invertit 3 milions d'euros per a la construcció del seu propi molí d'oli a Móra la Nova (Tarragona).
La companyia ha rebut 1,86 milions d'euros de la línia de subvencions a inversions empresarials d'alt impacte de l'agència per al creixement de les empreses del Departament d'empresa i Treball, Acció, i del fons de Transició Nuclear, informa en un comunicat aquest diumenge.
Fins ara l'activitat principal de l'empresa se centrava en el conreo i la recol·lecció d'olives en les seves 200 hectàrees pròpies, que posteriorment eren processades en instal·lacions de tercers.
Amb la construcció d'aquesta planta l'empresa inicia una nova línia de negoci que permetrà multiplicar la capacitat productiva i incrementar la facturació anual dels 1,5 milions actuals fins al 10 milions d'euros i, a més, l'empresa crearà tres nous llocs de treball.
La directora de Gran Bouque, Rosa Colsa, ha assegurat que aquest serà el "molí d'oli més gran de la Ribera d'Ebre (Tarragona)" i ha destacat l'aposta pel territori i la producció d'oli d'oliva verge extra de màxima qualitat, en les seves paraules.
La companyia ja exporta a Itàlia i Estats Units i preveuen ampliar la seva presència internacional amb nous mercats "mantenint l'essència, basada en la qualitat artesanal, el respecte per la terra i el valor afegit de l'origen".