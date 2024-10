GQG Partners, que va arribar a tenir un 3% de BBVA, ven el seu paquet al banc per l'OPA hostil sobre Sabadell

MADRID 20 oct. (EUROPA PRESS) -

GQG Partners, que va arribar a tenir un 3% del capital de BBVA, ha venut la seva participació a causa de la decisió del banc liderat per Carlos Torres de formular una oferta hostil pel Banc Sabadell, segons ha avançat ' Financial Times' i han confirmat a Europa Press en fonts del mercat.

El fons nord-americà va prendre al juliol la decisió de desprendre's de la seva participació al banc, després d'haver comunicat a l'equip directiu de BBVA la seva percepció que l'oferta sobre Sabadell consumiria massa temps i distrauria l'entitat del seu propòsit, a més de diluir la seva exposició als mercats emergents, segons detalla el rotatiu britànic.

Segons consta en els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) consultats per Europa Press, el fons radicat a Florida va arribar a tenir un 3,090% de l'accionariat de BBVA al febrer de 2021, participació que va reduir lleument a l'agost de 2022 fins al 2,957%.

Malgrat el seguiment de la seva inversió, GQG Partners havia adoptat la decisió de no intervenir ni donar instruccions en relació amb els drets de vot que ostentava al banc.

Actualment, els principals accionistes de BBVA són el fons nord-americà BlackRock amb el 6,68% i Capital Research and Management Company, amb el 5,027%.

BBVA va anunciar al maig el llançament d'una Oferta Pública d'Adquisició d'accions (OPA) de caràcter hostil sobre el 100% de Banc Sabadell, després d'haver intentat infructuosament un mes abans un acord amistós per fusionar ambdues entitats, rebutjat de plànol pel consell d'administració de Banc Sabadell.

Cal recordar que ja a la fi de 2020 ambdues entitats van mantenir negociacions per fusionar-se, si bé finalment no van arribar a un acord per discrepàncies en l'equació de bescanvi i en l'estructura de comandament de l'entitat resultant.

En un context de reducció de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu (BCE) i d'abundant múscul financer després de vendre per 9.700 milions el seu negoci a Estats Units, el BBVA ha tornat a intentar aquesta operació que pretén fusionar dos dels majors bancs espanyols i a la qual troba un "sentit estratègic".

No obstant això, l'entitat catalana ha rebutjat de plànol la proposta, en considerar que pot generar més valor en solitari per als accionistes i que l'oferta de BBVA infravalora el seu projecte.

Això va portar el BBVA a llançar l'OPA hostil, en què trasllada als accionistes de Sabadell la mateixa oferta que havia realitzat al consell, en considerar-la "molt atractiva", i amb l'objectiu últim de fusionar ambdues entitats amb la vista posada a guanyar pes en el mercat de pimes a Espanya, un negoci on Sabadell destaca especialment.

Després d'aconseguir el vistiplau de la seva junta d'accionistes i del BCE --que va analitzar l'operació únicament des de l'òrbita de la solvència--, BBVA està ara a l'espera de rebre l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) però, especialment, de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) sobre el projecte, conscient de la postura que ha adoptat el Govern que, des del primer moment, s'ha oposat a l'operació.

TERMINIS

El calendari de BBVA estima que el procés per poder llançar l'OPA sobre Sabadell trigarà entre uns sis o vuit mesos des de l'anunci de l'operació al maig, incloent el temps previst per recaptar totes les autoritzacions necessàries. De fet, per la CNMC, el banc estima uns cinc o sis mesos, és a dir, fins a principis de novembre.

En un fulletó enviat a la SEC nord-americana, el BBVA segueix mantenint la seva previsió que la fusió es tancarà a la fi del primer semestre de 2025.

No obstant això, recentment, el ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, va apuntar a que el calendari de l'OPA podria estendre's "diversos mesos més, fins a ben entrat el primer trimestre de 2025" si l'anàlisi de la CNMC passa a fase 2. Actualment, es troba en fase 1.

De fet, Cuerpo va aprofitar per reiterar la seva oposició a l'operació plantejada per BBVA, ja que no observa cap element nou que li faci canviar d'opinió. Va insistir en la "gran preocupació" que té per l'impacte que l'operació pot tenir sobre la competència i sobre la situació per als consumidors.

Davant d'aquesta situació, el president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Rodrigo Buenaventura, va indicar davant de la Comissió d'Economia del Congrés dels Diputats que el seu organisme monitorizará quin és el moment "òptim" per aprovar el fulletó, tenint en compte la celeritat que hi ha d'haver en l'anàlisi del document i la protecció del dret dels inversors a acudir a una oferta amb la major quantitat d'informació possible.

"Tenim un problema de tempos enfront de la completitut de la informació. Hem d'avaluar quins són aquests dos objectius, quin pesa més en cada moment i monitorizar el procés per decidir quan s'hauria de produir l'aprovació, una vegada el projecte [o fulletó] estigui complet", va afirmar Buenaventura, que també va informar que el document seguia en revisió.