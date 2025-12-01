El Govern xifra que la PPA pot suposar 3.000 milions en exportacions per a Catalunya

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha destacat que la pesta porcina africana (PPA) pot suposar 3.000 milions d'euros en exportacions de porcí per a Catalunya, dels quals 1.000 milions corresponen a països de fora de la Unió Europea (UE).
Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa sobre les actuacions del Govern per contenir la malaltia, coincidint amb el dia del desplegament de 117 efectius de la unitat de control cinegètic de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per controlar el brot a l'àrea de Collserola (Barcelona).
"Hem d'intentar fer les coses bé perquè aquesta afectació duri el mínim possible i puguem recuperar els mercats i els proveïdors, els clients d'aquests més de 100 països", ha subratllat Ordeig, en al·lusió als socis comercials de Catalunya en l'àmbit de l'exportació de carn porcina.