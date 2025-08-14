Govern xifra en 8.069 els inscrits en el cens de desapareguts de la Guerra Civil i el Franquisme

A Catalunya hi ha actualment registrades 965 fosses, amb prop de 13.000 persones documentades
La Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat ha xifrat en 8.069 les persones inscrites en el cens de desapareguts de la Guerra Civil i el Franquisme i han afirmat que aquest primer semestre de l'any es tanca amb nous perfils genètics d'identificació registrats i amb un miler de fosses documentades.
Ho han apuntat en un comunicat aquest dijous, on han explicat que cada vegada que s'incorpora un nou cas al cens, s'inicia un procés "exhaustiu" d'investigació per localitzar tota la informació possible sobre el desaparegut, especialment pel que fa al lloc i la data de defunció, i en cas que estigués adscrit, a la unitat militar a la qual pertanyia.
Els resultats d'aquestes investigacions permeten, en alguns casos, acotar les possibles fosses on podrien trobar-se les restes, d'acord amb el mapa de fosses de la Generalitat.
Des de l'inici del Programa d'identificació genètica al 2016, s'han recollit 4.423 perfils genètics de familiars de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista i, paral·lelament, s'han obtingut 764 perfils genètics corresponents a restes òssies exhumades o localitzats en superfície.
Gràcies a l'encreuament d'aquestes dades, s'han pogut identificar fins ara a 26 individus, 25 dels quals han estat retornats a les seves famílies.
INTERVENCIONS EN FOSSES
A Catalunya hi ha actualment registrades 965 fosses, amb prop de 13.000 persones documentades: des del 1999, s'han excavat 131 fosses, de les quals s'han recuperat 1.010 individus, i s'han realitzat 260 recollides de restes en superfície.
Des del 2017, totes les actuacions s'emmarquen en el 'Pla de fosses' de la Generalitat, coordinat per la Direcció general de Memòria Democràtica.
Aquest Pla, que es revisa cada tres anys, defineix el calendari i les línies estratègiques per a la gestió i obertura de fosses, establint la programació seguint tot un seguit de criteris tècnics de priorització en funció de la urgència i les possibilitats d'èxit de cada intervenció.