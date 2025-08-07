El Govern xifra en un 63% els presos catalans que practiquen esport una vegada a la setmana

BARCELONA 7 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat ha assenyalat que el 63% de les persones internes a les presons catalanes --al voltant d'unes 5.400-- practiquen esport almenys una vegada per setmana, i han destacat que han contractat per a l'estiu a 13 nous dinamitzadors esportius.
En un comunicat aquest dijous han titllat de "fonamental" el paper de l'esport en els centres penitenciaris i han xifrat en un 0,2% els incidents a les presons que ocorren a les zones esportives, fet que demostra, en paraules seves, que l'esport no només és salut, sinó també seguretat.
Per a aquest estiu, la conselleria ha contractat a 13 dinamitzadors esportius, amb l'objectiu de suplir les vacances de part dels professionals habituals, que compta amb un equip format per 37 tècnics esportius.
L'oferta esportiva a les presons és variada i inclou tant esports individuals (natació, atletisme o esports de raqueta) com a esports col·lectius (futbol sala, bàsquet, handbol, voley i rugbi), a més de promoure's també pràctiques de millora de la condició física com la musculació.
Els centres penitenciaris mantenen convenis amb entitats esportives, federacions i universitats per ampliar la pràctica física dins i fora dels centres, amb instal·lacions que inclouen piscines, pistes poliesportives, camps de futbol i sales polivalents.