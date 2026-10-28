El Govern xifra en el 4,6% el seguiment de tarda de la vaga mèdica a Catalunya

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha xifrat el seguiment aquest dimecres de la vaga de facultatius convocada per Metges de Catalunya en un 4,9% en el torn de matí i en el 4,6% en el torn de tarda.
Ho ha dit en un comunicat sobre el seguiment informat d'aquesta vaga per part dels metges dels centres del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (Siscat).
Es tracta del primer dia de la vaga indefinida convocada per Metges de Catalunya, que va mantenir les aturades a Catalunya malgrat la convocatòria d'eleccions generals.
Quant als serveis mínims, s'ha fixat que es garantirà l'atenció d'urgència, tant en atenció hospitalària com als CUAP, mentre que la resta d'atenció primària es farà amb el 25% de la plantilla aquest dimecres, i amb el 33% a partir de dijous.
Així mateix, els altres serveis sanitaris comptaran amb la mateixa plantilla que durant els festius, i en els casos que sigui la mateixa que un dia feiner, es prestaran amb la meitat de personal.