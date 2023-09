El Govern xifra en 20.772 milions el dèficit fiscal català el 2020 i 21.982 milions, el 2021

Natàlia Mas diu que equival al 50% dels pressupostos de la Generalitat



BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha xifrat en 20.772 milions el dèficit fiscal de Catalunya amb el sector públic estatal el 2020 i en 21.982 milions, el 2021, segons el flux monetari.

Ho ha explicat aquest dilluns en una roda de premsa la consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, al costat de la sotsdirectora de finançament i sostenibilitat financera, Montserrat Bassols.

Segons el càlcul de la Generalitat, aquest dèficit va representar el 9,8% del producte interior brut (PIB) català el 2020 i el 9,6% del PIB el 2021.

Bassols ha detallat que el 2020, els ingressos aportats per Catalunya --incloent la imputació del dèficit públic-- van ser de 72.216 milions, el 19,3% del total i màxim històric, i les despeses rebudes van ser de 51.444 milions, el 13,7% del total.

El 2021, els ingressos aportats van ser de 75.436 milions d'euros, el 19,2% del total, mentre que les despeses van ser de 53.454 milions, el 13,6% del total.

Mas ha dit que el 2020 i 2021 són el tercer i quart any de la sèrie històrica --iniciada el 1986-- amb un percentatge més gran sobre el PIB, i que el dèficit per càpita va ser de 2.831 euros per habitant de Catalunya.

MANCA DE TRANSPARÈNCIA

Mas ha lamentat que "no és fàcil" fer els càlculs, a banda de la política d'opacitat amb manca de transparència i rendiment de comptes de l'Estat, ha dit textualment.

Ha assenyalat que el dèficit fiscal calculat equival al 50% del pressupost de la Generalitat per a aquest any i a la suma dels recursos dels departaments de Salut, Educació i Drets Socials.

"Això vol dir una pèrdua de recursos per a tots els que viuen a Catalunya", ha explicat, i ho ha definit com, textualment, un ofec financer sostingut, injust i deliberat.

La consellera ha definit la situació com "un càstig per a tots els que viuen a Catalunya" i la suma de diversos greuges, entre els quals ha dit que hi ha un model de finançament caduc o l'incompliment d'inversions en infraestructures.

"XIFRES ESCANDALOSES"

La consellera ha definit les dades com "xifres escandaloses que es mantenen des de fa massa temps" i ha demanat que els debats sobre fiscalitat es lliguin al del dèficit fiscal.

Segons ella, "parlar només d'impostos ignorant el que els catalans perden pel dèficit fiscal és fer trampa" i ha assegurat que Catalunya no està en el tram més elevat de cap figura impositiva tot i que estigui en els trams alts de pressió fiscal.

A més a més, ha reclamat una relació bilateral de l'Estat amb Catalunya en finançament i que el Govern central proposi un nou model.