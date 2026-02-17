El Govern vol limitar la compra especulativa d'habitatge a través de la llei d'urbanisme

DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Arxiu
Paneque afirma que la mesura "va en la línia del desplegament inèdit" del Govern en habitatge
BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha assegurat aquest dimarts que el Govern té "tota la voluntat" de treballar per limitar la compra especulativa d'habitatge a través de la llei d'urbanisme.
En la roda de premsa al Palau de la Generalitat posterior a la reunió del Consell Executiu, Paneque ha afirmat que l'executiu treballa a partir de la proposta presentada pels Comuns per adequar-la "de la millor manera possible" als informes dels experts i a la legalitat vigent.
En aquest sentit, ha dit que el Govern treballarà per fer possible aquesta iniciativa buscant les majories necessàries per, posteriorment, tramitar-la al Parlament.
"Un cop elaborats i compartits els informes, nosaltres entenem que aquesta és una mesura que va en la línia del desplegament inèdit que ha fet aquest govern, el més ampli i més important que s'ha fet fins ara en polítiques d'habitatge", ha afegit la consellera.
CONDICIÓ DELS COMUNS
Limitar la compra especulativa d'habitatge és una condició dels Comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2026, que el Govern vol impulsar durant el primer trimestre d'aquest any, i el grup de Jéssica Albiach ha reclamat "voluntat política" per fer-ho possible.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar dilluns que el Govern estudia aquesta iniciativa i que espera tenir notícies en aquest sentit "aviat".
Dissabte, els informes sol·licitats per la Generalitat als experts van concloure que prohibir la compra especulativa és tant viable com constitucional.