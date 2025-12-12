El Govern veu viable la construcció d'una segona estació d'FGC a Rubí (Barcelona)

GOVERN DE LA GENERALITAT.
BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha compartit la viabilitat d'una possible segona estació a Rubí (Barcelona) de la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), especialment a l'entorn de la Llana.
Aquesta conclusió és part de l'anàlisi de viabilitat encarregat a FGC, i que el departament ha compartit aquest divendres amb l'Ajuntament de Rubí, segons ha explicat en un comunicat, en què també ressalta que servirà per "millorar la cobertura de la part central i nord del municipi".
El comunicat assegura que la construcció d'aquesta estructura està lligada al desenvolupament d'un Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) per a la zona, ja previst per l'ajuntament, després del qual "s'engegaran els estudis preceptius previs a l'execució de l'obra".