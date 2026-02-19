El Govern veu el pacte amb els Comuns com un "primer pas" i treballa per al suport d'ERC als comptes

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha celebrat l'acord d'aquest dijous per als pressupostos, l'ha qualificat com el "primer pas per a l'objectiu de poder aprovar els nous comptes" i continuarà treballant en la resta de suports necessaris per aprovr-los al Parlament.
Ho han informat fonts de l'executiu després de la signatura de l'acord entre el president Salvador Illa i la dirigent dels Comuns Jéssica Albiach, i el Govern en destaca les "polítiques valentes d'habitatge" i la millora de serveis públics com l'educació, la salut, la mobilitat i els drets socials.
L'executiu té pendent obrir formalment la negociació amb ERC i, en aquest sentit, es compromet a "continuar treballant per obtenir els suports necessaris" per a aquests comptes amb l'objectiu que Catalunya avanci cap a millors quotes de benestar i prosperitat.